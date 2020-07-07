07.07.2020 (07:30)

В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением но-вейших БМР-3М и робота-сапера

В Хабаровском крае завершилось учение с инженерно-штурмовым подразделением соединения Восточного военного округа.

В ходе тактико-специального учения экипаж бронированной машины разминирования БМР-3М проделал проходы в минных полях. Машина способна проделывать в минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины - усиленная противоминная защита.

Также инженерный разведывательный дозор отразил атаку условных диверсантов, обнаружил взрывные устройства на дороге, а затем уничтожили их на месте накладными зарядами, доставленными с помощью робота, оборудованного манипулятором.

Все заряды были хорошо замаскированы под натуральный ландшафт, что не позволило обнаружить заминированный участок без специализированного оборудования.

БМР-3М или «Вепрь» - российская бронированная машина разминирования. Она разработана на базе основных танков Т-72, Т-90, Т-90А. Основное предназначение боевой машины - разведка, преодоление и разминирование минных полей.

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