07.07.2020 (05:45)

Военные инженеры начали снос ветхих зданий бывших военных городков общевойсковой армии ВВО в Приморье

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие инженерного полка начали выполнять мероприятия по сносу и обрушению ветхих зданий. В общей сложности планируется демонтаж 17 объектов бывшей военной инфраструктуры. Спланировано завершить мероприятия по сносу не используемых зданий к первой половине сентября 2020 года.

Работы по сносу ветхих зданий спланированы на территории сразу нескольких нежилых военных городков, дислоцируемых в п. Новосысоевка, п. Сибирцево и г.Уссурийске Приморского края.

Работы будут вестись как взрывным способом, так и разрушением зданий тяжелой инженерной техникой. Военнослужащие осуществят замер периметра каждого здания, произведут расчет необходимого количества взрывчатых веществ, выполнят закладки вещества и прокладку детонирующих шнуров.

Также для выполнения комплекса различных мероприятий по расчистке завалов и прокладке дорог военнослужащие используют экскаваторную технику и специальные инженерные машины разграждения (ИМР).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице