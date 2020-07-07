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07.07.2020 (05:00)

Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке пройдёт в бухте Золотой Рог

Парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке в нынешнем году будет проведён в акватории бухты Золотой Рог. Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются.

Такое решение командованием флота принято исходя из того, что в столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведения массовых мероприятий.

Парадный строй кораблей ТОФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича.

Проведение Военно-морских парадов в Золотом Роге ранее не практиковалось из-за значительного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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