07.07.2020 (05:30)

Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» обеспечило погружения водолазов в заливе Петра Великого

Сегодня спасательное судно Тихоокеанского флота (ТОФ) «Игорь Белоусов» в рамках плановой тренировки по организации практических водолазных спусков обеспечило погружения водолазов на глубины до 30 метров.

Специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ в заливе Петра Великого отработали поиск и подъём с морского дна макетов затопленного боезапаса, проведение подводной сварки и резки металла. Экипаж судна совершенствовал действия по подаче воздуха водолазам на глубину, обеспечению их работы с использованием современных подводных прожекторов. Для мониторинга выполнения технических работ на глубине использовались как штатные нашлемные камеры водолазов, так и малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат.

К участию в тренировке привлекалось около 5 водолазных специалистов поисково-спасательного отряда.

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