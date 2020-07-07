07.07.2020 (05:30)
Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» обеспечило погружения водолазов в заливе Петра Великого
Сегодня спасательное судно Тихоокеанского флота (ТОФ) «Игорь Белоусов» в рамках плановой тренировки по организации практических водолазных спусков обеспечило погружения водолазов на глубины до 30 метров.
Специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ в заливе Петра Великого отработали поиск и подъём с морского дна макетов затопленного боезапаса, проведение подводной сварки и резки металла. Экипаж судна совершенствовал действия по подаче воздуха водолазам на глубину, обеспечению их работы с использованием современных подводных прожекторов. Для мониторинга выполнения технических работ на глубине использовались как штатные нашлемные камеры водолазов, так и малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат.
К участию в тренировке привлекалось около 5 водолазных специалистов поисково-спасательного отряда.