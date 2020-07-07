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07.07.2020 (07:15)

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» определили победителей в ориентировании на местности и рукопашных схватках

В рамках проходящего в Пскове конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод» десантники определяли лучших в ориентировании на местности и ведении рукопашных схваток.

Этап «Ориентирование по выбору в составе отделений без экипажей» проходил вблизи деревни Раково Псковской области. Перед стартом испытания десантники получили специализированные чипы на запястье, компасы и карты с отмеченными областями нахождения контрольных точек. Командиры взводов и отделений проложили маршруты.

На маршруте участники конкурса преодолели до 30 километров по пересеченной местности с естественными преградами в виде лесных ручьев и рек, поваленных деревьев или высокой травы и кустарника.

За каждую минуту свыше отведенных 2-х часов засчитывался штраф и команды теряли по 1 баллу из набранных ими на контрольных точках.

Показав лучшее время, все призовые места на этапе ориентирования заняли три парашютно-десантных отделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В рукопашном бою определяли лучших в 3 весовых категориях (до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг). Поединки проводились по правилам военно-прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой». Каждая команда заявляла по 3 участника в 3х весовых категориях.

В данном виде снова не было равных гвардейцам-десантникам из Новороссийска, победившие во всех поединках. Вторыми стали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Третье место у десантников из Оского учебного центра (подготовки младших специалистов ВДВ).

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Десантный взвод
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