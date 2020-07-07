07.07.2020 (06:01)

Около 20 лучших выпускников ведущих технических ВУЗов России и дипломированных молодых инженеров пополнили ряды научно-производственной роты Тульского гвардейского соединения ВДВ

В ряды десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прибыло особое пополнение. Первая научно-производственная рота Воздушно-десантных войск приняла около 20 лучших выпускников ведущих технических вузов России и дипломированных молодых инженеров, прошедших строгий отбор.

Научно-производственное подразделение ВДВ, созданное на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, будет в полном объеме привлечено к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении «Сплав».

Новобранцы, имеющие опыт работы в высокотехнологичной сфере, как и их предшественники, в течение всего периода прохождения службы будут совмещать ее с работой на оборонных предприятиях Тульской области. В отличие от обычных десантников, занимающихся преимущественно только боевой подготовкой, подразделение «молодых ученых», обладающих техническим складом ума, будут посвящать общевойсковой подготовке только один день в неделю, реализуя остальное время на работе в конструкторском бюро и научно-производственном объединении.

К исполнению своих служебных обязанностей в составе научно-производственной роты отобранные военнослужащие нового призыва приступят после принятия Военной присяги.

Уже на протяжении двух лет Воздушно-десантные войска имеют в своем составе полноценное подразделение молодых специалистов, что позволяет на новом качественном уровне создавать прорывные технологии и участвовать в разработке перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах ВДВ.

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