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07.07.2020 (06:30)

Более 1 тыс. механиков-водителей общевойсковой армии ЗВО форсировали водные преграды в Воронежской и Московской

Более 1 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа форсировали водные преграды в Воронежской и Московской областях.

На специально оборудованных водоемах, расположенных на полигонах, экипажи танков Т-72БА, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А преодолели водные преграды и выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Перед выполнением задач с экипажами были проведены теоретические занятия по подготовке боевых машин к плаву и практические — по преодолению водных преград.

Кроме того, каждый танкист прошел легководолазную подготовку с индивидуальным аварийно-спасательным средством ИП-5.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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