07.07.2020 (06:00)

Разведчики ЗВО отразили атаку условной диверсионной группы в Нижегородской области

В Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили атаку диверсионной группы условного противника на марше.

Военнослужащие в современной экипировке «Ратник» провели комплексную тренировку, которая включала в себя занятия по рукопашному бою, огневую подготовку, преодоление полосы препятствий. Завершающим этапом стал марш военнослужащих на пять километров по пересечённой местности. На протяжении всей дистанции военнослужащие отрабатывали действия при воздушном нападении, взрыве гранат по ходу движения строя. На последнем километре разведчиков встретил огонь группы диверсантов. После быстрого рассредоточения разведчики приняли бой и уничтожили условное незаконное формирование.

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

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