07.07.2020 (01:00)

В авиационном соединении Дальней авиации проходят мероприятия месячника безопасности военной службы

В Амурской области в соединении Дальней авиации проходят мероприятия месячника безопасности военной службы.

В ходе проведения месячника безопасности военной службы планируется провести теоретические занятия по изучению личным составом требований нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы, а также провести практические занятия с командирами подразделений по предупреждению правонарушений, гибели и травматизма военнослужащих.

Также в ходе проведения месячника планируется провести занятия по порядку оказания первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях характерных для летнего периода, изучение нормативно – правовых актов при несении боевого дежурства и несении службы в суточном наряде, а также напомнить личному составу авиационного соединения о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как на служебном, так и на личном транспорте, соблюдения санитарно – эпидемиологических норм по противодействию заболеваний вирусными инфекциями, соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности при проведении работ на вооружении военной и специальной технике.

Данные мероприятия в дальневосточном авиационном соединении Дальней авиации проводятся регулярно и несут в себе цели популяризации ответственности за безопасность службы личным составом войсковых частей.

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