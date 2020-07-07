07.07.2020 (01:00)
В авиационном соединении Дальней авиации проходят мероприятия месячника безопасности военной службы
В Амурской области в соединении Дальней авиации проходят мероприятия месячника безопасности военной службы.
В ходе проведения месячника безопасности военной службы планируется провести теоретические занятия по изучению личным составом требований нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы, а также провести практические занятия с командирами подразделений по предупреждению правонарушений, гибели и травматизма военнослужащих.
Также в ходе проведения месячника планируется провести занятия по порядку оказания первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях характерных для летнего периода, изучение нормативно – правовых актов при несении боевого дежурства и несении службы в суточном наряде, а также напомнить личному составу авиационного соединения о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как на служебном, так и на личном транспорте, соблюдения санитарно – эпидемиологических норм по противодействию заболеваний вирусными инфекциями, соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности при проведении работ на вооружении военной и специальной технике.
Данные мероприятия в дальневосточном авиационном соединении Дальней авиации проводятся регулярно и несут в себе цели популяризации ответственности за безопасность службы личным составом войсковых частей.