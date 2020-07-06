06.07.2020 (21:30)

В подмосковном Солнечногорске почтили память первого командующего отдельной армией ПРН генерал-полковника Стрельникова В.К.

В Главном центре предупреждения о ракетном нападении (ГЦ ПРН), расположенном в подмосковном Солнечногорске, прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения первого командующего отдельной армией предупреждения о ракетном нападении особого назначения генерал-полковника Стрельникова Владимира Константиновича.

В мероприятиях приняли участие заместитель командующего 15-й армией Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Андрей Калюта, ветераны объединения ПРН, среди которых генерал-полковник В.М.Смирнов и генерал-лейтенант А.В.Соколов, возглавлявшие в разные годы отдельную армию ПРН, генерал-майор В.П.Панченко, генерал-майор А.Ф.Поздеев, генерал-майор В.С.Гусаченко и другие ветераны.

В ходе торжественного митинга с сослуживцами и товарищами легендарного командующего встретились юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания ВКС. Ветераны рассказали юнармейцам о его большом вкладе в обеспечение безопасности страны.

Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих ГЦ ПРН, ветеранов и гостей.

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