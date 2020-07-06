06.07.2020 (21:00)

Более 450 призывников года отправились со сборных пунктов субъектов РФ в научные и научно-производственные роты ВС РФ

В апреле начался весенний 2020 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации будет призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 135 тыс. человек.

Сегодня состоялись отправки призывников в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил Российской Федерации со сборных пунктов субъектов Российской Федерации.

Всего функционирует 17 научных рот (из них 5 научных рот военного инновационного технополиса «Эра), в которых успешно проходит службу более 650 человек, а также 4 научно-производственные роты, в которых трудятся более 200 человек.

Для прохождения военной службы по призыву в 17 научных рот отправлено более 350 человек, в том числе в военный инновационный технополис «Эра» более 100 человек. В 4 научно-производственные роты отправилось служить более 100 новобранцев.

Отбор в научные и научно-производственные роты осуществлялся путем персонального отбора в высших учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Минобороны России.

Всего в ряды научных и научно-производственных рот отправилось служить более 450 юношей.

В ходе заседания призывных комиссий особое внимание уделяется профессиональному психологическому отбору, т.е. индивидуальным психологическим особенностям каждого призывника. Результаты профессионального психологического отбора учитывались призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил, рода войск, других войск, воинских формирований и органов, в которых гражданин будет проходить военную службу.

Перед отправкой к месту службы все призывники были переодеты в военную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета. Военнослужащие получили банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессер, в который входит антисептик для рук.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») молодые люди получат полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам для прохождения военной службы в научной роте, а также можно здесь подать заявление (резюме) для дальнейшего отбора кандидатов для прохождения службы в научных ротах.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию, как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации работает «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 98-96-97, 98-96-98. График работы с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов (время московское).

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