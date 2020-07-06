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06.07.2020 (20:30)

Около 200 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН приняли Военную присягу

В семи соединениях Ракетных войск стратегического назначения (Тверская, Ивановская, Саратовская, Оренбургская, Новосибирская области, Республика Марий Эл и Алтайский край) прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге, призванных на военную службу весной текущего года.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием.

Торжественные мероприятия завершились концертными программами, подготовленной коллективом художественной самодеятельности дивизий.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло уже более 2500 человек молодого пополнения.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Присяга
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