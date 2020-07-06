Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.07.2020 (20:00)

В Ярославской области состоится всеармейский этап конкурса «Безопасная среда»

13 июля с.г. на полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко стартует всеармейский этап конкурса среди экипажей радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда».

Военнослужащие войск РХБ защиты из соединений и воинских частей центрального подчинения, военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др., поборятся за право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса.

В первый день соревнований команды выйдут на старт этапа соревнований «Индивидуальная гонка». Конкурсантам предстоит преодолеть три круга протяженностью 3600 м. на разведывательных химических машинах и выполнить на каждом из них практические нормативы по поиску и обнаружению радиоактивных источников, ведению химической разведки местности и проведению специальной обработки техники и личного состава.

Трасса соревнований оборудована комплексом препятствий, включающим в себя: участок маневрирования (балка, ров, змейка, воронки), водная преграда, проход с обозначенными поворотами, остановка на подъеме, проход в минно-взрывном заграждении, макет колейного моста, габаритный тоннель. Кроме того команды преодолели огненно-штурмовую полосу.

Всеармейский конкурс «Безопасная среда» - соревнования на выявление лучшего экипажа РХБ разведки. Состоит он их трех этапов: «индивидуальной гонки», «огневой подготовки», «эстафеты», в ходе которых каждый член экипажа выполнит нормативы по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической  защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку с использованием прибора ПХРДД-3, специальную обработку.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
В Муроме пройдет финальный этап Всеармейского конкурса понтонно-переправочных подразделений инженерных войск
Самый сложный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» закончился триумфом команды Новосибирского ВВКУ
В Пензе определились победители всеармейского этапа конкурса АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»
Подразделения беспилотной авиации ЮВО применили на Северном Кавказе боевой опыт, полученный в Сирии

Метки:
Сухопутные войска , Безопасная среда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false