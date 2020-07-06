06.07.2020 (19:30)

Призывники из Калининградской области отправились служить в научно-производственную роту Балтийского флота

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственной роте Балтийского флота были отобраны 20 молодых людей, проживающих на территории Калининградской области. Все, кто призван в данное подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование.

Для региона это уже четвертая отправка граждан в данные подразделения.

Военнослужащие научно-производственной роты БФ будут проходить службу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» – работать кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Разместятся новобранцы на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота.

Военнослужащие большую часть службы будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по своим гражданским специальностям на судостроительном предприятии.

Научные роты созданы под конкретные научно-прикладные задачи на базе оборонных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших военных учебных заведений Минобороны России.

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