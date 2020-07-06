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06.07.2020 (18:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к этапу слаживания рот

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался этап слаживания рот.

При проведении мероприятий слаживания рот подразделения отработают действия по преодолению своего минного поля и минного поля условного противника по проделанным проходам в пешем порядке, а также действия при атаке и ведении боя за опорный пункт противника. Особое внимание будет уделяться развертыванию роты в боевой порядок, созданию системы огня, а также взаимодействию роты с отделением огневой поддержки.

В ходе данного этапа обучения будет использоваться штатное стрелковое оружие, а также задействована военная техника, стоящая на вооружении ОГРВ ПРРМ.

Этап слаживания рот завершится трехдневными ротными тактическими учениями, которые пройдут на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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