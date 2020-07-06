06.07.2020 (17:50)

Государственный Эрмитаж проведёт онлайн-экскурсию в Военно-медицинском музее

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ совместно с Государственным Эрмитажем проведёт онлайн трансляцию экскурсии в рамках программы «Эрмитаж в гостях у коллег».

Онлайн-экскурсия состоится 7 июля в 13 часов, её будут транслировать интернет-ресурсы и аккаунты популярных социальных сетей Эрмитажа. Для трансляции сотрудники Военно-медицинского музея подготовили специальную программу, включая ознакомление с главными залами музея, старейшими экспонатами коллекции, важнейшими артефактами развития отечественной медицины.

Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице