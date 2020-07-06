06.07.2020 (17:38)

В Мурманске впервые прошла отправка новобранцев на службу в научные роты военного технополиса «ЭРА»

Сегодня со сборного пункта военного комиссариата Мурманской области в научные роты военного инновационного технополиса «ЭРА», расположенного в Краснодарском крае, впервые направлено два призывника.

Оба призывника закончили в этом году магистратуру в Мурманском государственном техническом университете. Они склонны к научной работе, являются победителями и призерами различных олимпиад, в том числе и всероссийских. Иван Рубец – специалист в области автоматизации технологических процессов и производств. Алексей Родин – специалист в сфере прикладной информатики.

Призывники были отобраны представителями технополиса «ЭРА» через военный комиссариат Мурманской области.

Справочно:

Военный инновационный технополис «Эра» занимается развитием и усовершенствованием технологий в области робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах российской армии.

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