Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.07.2020 (17:36)

В Северодвинске состоялась отправка призывников для прохождения службы в научно-производственных ротах

Сегодня в Северодвинске состоялась отправка призывников для комплектования научно-производственных рот, которые сформированы при АО «ПО «Севмаш».

При подготовке к проведению мероприятия был спланирован и проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все призывники прошли в военном комиссариате военно-врачебную комиссию, медицинский осмотр и тестирование на новую коронавирусную инфекцию и были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Перед отправкой призывники также были обеспечены наборами личной гигиены, получили банковские и персональные электронные карты.

Две научно-производственные роты сформированы на базе объединенного учебного центра Военно-Морского Флота для решения задач в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса, выполняющего задания государственного оборонного заказа.

В ходе данного призыва состав научно-производственных рот пополнят около 70 призывников. Все они – квалифицированные специалисты, имеющие стаж трудовой деятельности на АО «ПО «Севмаш» от одного года до трех лет.

Планируется, что во время службы в научно-производственных ротах военнослужащие примерно половину служебного времени будут задействованы на производстве. Вторая же половина их служебного дня будет мало чем отличаться от регламента служебного времени других военнослужащих Вооруженных Сил России, и будет состоять из плановых занятий по общевойсковой подготовке.

По окончании прохождения службы военнослужащие смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских, оборонно-промышленных организациях или вузах Минобороны России.

Впервые научно-производственная рота была сформирована в Северодвинске в 2018 году.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Ряды научных рот ВС РФ пополнят десять призывников из Новосибирской области
Военкомат Башкирии впервые на самолетах отправил призывников к местам несения службы
Новобранцы из Сочи убыли в воинские части ЮВО для прохождения службы
В армейской корпус Балтийского флота прибыло около 300 призывников

Метки:
Северный флот , Научные роты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false