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06.07.2020 (17:34)

В оперативной группе российских войск в Приднестровье проведены занятия с отделением огневой поддержки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с отделением огневой поддержки.

В рамках занятия, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника и определили классификацию целей по важности и дальность до них.

В ходе занятия военнослужащие выполнили стрельбы в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу условного противника. Особое внимание уделили стрельбе по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.

Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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