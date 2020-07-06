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06.07.2020 (17:32)

Более 300 танкистов ЗВО отработают преодоление водных преград в Ленинградской области

Сегодня более 300 танкистов учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа приступили к тренировкам по преодолению водных преград на вододроме в Ленинградской области.

Экипажи танков Т-90 и Т-72Б-3 отработают преодоление водоёма глубиной около 5 метров и шириной свыше 100 м. Танкисты выполнят нормативы по установке на бронетехнику необходимого оборудования для подводного вождения. Также в ходе занятия будет проведена тренировка по спасению экипажа и эвакуации танка, условно застрявшего на дне водоёма.

Перед практическими занятиями по подводному вождению экипажи танков освоили применение изолирующих противогазов и прошли легководолазную подготовку.

Дислоцированный в Ленинградской области гвардейский Красносельский ордена Ленина Краснознамённый учебный центр осуществляет подготовку механиков-водителей, наводчиков-операторов, командиров танков, боевых машин-пехоты и бронетранспортёров, которые продолжают службу в соединениях и воинских частях ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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