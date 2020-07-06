06.07.2020 (17:30)

Руководство «Курганприбора» выразило благодарность ЦВО за помощь

Оборонное предприятие «Курганприбор» выразило благодарность командованию и военнослужащим подразделений радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) за оказанную помощь в дезинфицирующей обработке помещений зданий и территории предприятия.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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