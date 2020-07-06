06.07.2020 (17:27)

Отдельная железнодорожная бригада ЦВО отметила 88-годовщину со дня образования

В городе Абакан прошло торжественное мероприятие, посвященное 88-летию со дня образования отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригады Центрального военного округа.

В ходе торжественного мероприятия, которое проходило в культурно-досугом центре, командир соединения полковник Сергей Буланов поблагодарил за службу подчиненных, а также вручил грамоты и ценные подарки отличившимся военнослужащим. Кроме того, для военных железнодорожников выступили с концертом творческие коллективы соединения и города Абакан.

История Железнодорожной бригады началась в 1932 году. Сформированные части военных железнодорожников сразу же включились в трудную, тяжелую работу по строительству военного потенциала страны. Новосибирск, Свердловск, Челябинск, Слюдянка, Мысовая, Дальний Восток – вот лишь небольшие довоенные вехи бригады.

Отдельной строкой вписан в историю подвиг воинов-железнодорожников соединения в годы Великой Отечественной войны. Части соединения начали свой боевой путь с Западной Украины, а встретили Победу в Франкфурте-на-Одере. За образцовое выполнение боевых заданий бригада награждена орденом Красного Знамени и получила почётное наименование «Познанская». Пяти военнослужащим присвоено звание Героя, а более семи тысяч воинов-железнодорожников награждены орденами и медалями СССР и иностранных государств.

На современном этапе военные железнодорожники только приумножают героическое наследие своих предшественников. Они участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, восстанавливали разрушенный водной стихией железнодорожный мост через реку Абакан, принимали активное участие в тушении лесных пожаров и ликвидации наводнений в Хакасии.

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