06.07.2020 (16:47)
В армейском корпусе Балтийского флота начали отрабатывать вождение БМП на плаву
В Калининградской области с механиками-водителями армейского корпуса начались занятия по вождению и управлению боевых машин пехоты БМП-2 на плаву.
На данном этапе, перед проведением практических занятий по вождению военнослужащие изучают требования безопасности, сдают нормативы по плаванию и проводят тренировки по аварийному покиданию техники.
Только после этого механики-водители отработают вождение боевых машин на участке преодоления водных преград на полигонах Пугачево и Правдинский в Калининградской области.
К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 150 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.
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