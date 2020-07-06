06.07.2020 (16:47)

В армейском корпусе Балтийского флота начали отрабатывать вождение БМП на плаву

В Калининградской области с механиками-водителями армейского корпуса начались занятия по вождению и управлению боевых машин пехоты БМП-2 на плаву.

На данном этапе, перед проведением практических занятий по вождению военнослужащие изучают требования безопасности, сдают нормативы по плаванию и проводят тренировки по аварийному покиданию техники.

Только после этого механики-водители отработают вождение боевых машин на участке преодоления водных преград на полигонах Пугачево и Правдинский в Калининградской области.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 150 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.

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