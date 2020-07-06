06.07.2020 (16:30)
Военнослужащие полевого госпиталя ЮВО возвращаются из Дагестана в пункт постоянной дислокации
Военнослужащие полевого госпиталя Южного военного округа приступили к совершению марша из города Буйнакск в пункт постоянной дислокации – город Буденновск Ставропольского края.
Накануне, руководство Республики Дагестан поблагодарило врачей полевых госпиталей Минобороны России за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.
В поселке Ботлих в торжественной обстановке, руководитель Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов поблагодарил военных врачей от лица руководства и жителей республики за поддержку в сложившейся ситуации и вручил военнослужащим благодарственные письма за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией от Главы Дагестана Владимира Васильева.
«Я искренне вам благодарен за то, что в трудное для Республики время вы оставили свои дома, пункты постоянной дислокации, и приехали оказать нам помощь. Еще раз спасибо вам за ваш труд! За помощь, за ваш профессионализм, за ваши действия! – сказал Джамалудин Гаджиибрагимов.
Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.
Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.
Также около 1,5 тыс. граждан получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны России в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов, проведено 1,5 тыс. ПЦР-исследований с использованием новейших мобильных лабораторий.
Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для чего в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 мест.