06.07.2020 (16:28)

Сапёры Балтийского флота обезвредили боеприпасы времён войны

Специалисты групп разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота и мотострелкового полка армейского корпуса обезвредили три взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные сапёры морской пехоты обезвредили 52-мм и 100-мм артиллерийские снаряды в г. Светлый, Калининградской области и в поселке Сосновка Зеленоградского городского округа, а саперы мотострелкового полка обезвредили противопехотную мину, найденную на территории СНТ «Янтарь», в Калининграде. Все взрывоопасные находки были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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