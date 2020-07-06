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06.07.2020 (16:26)

Командующий ЦВО встретился с выпускниками Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин провел встречу с выпускниками Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, а также других видовых академий, назначенными на должности в органы военного управления объединенного стратегического командования, а также в соединения и объединения округа.

Генерал-полковник Александр Лапин довел до офицеров основные направления деятельности командования и особенности военно-политической обстановки в зоне ответственности округа.

По словам командующего войсками ЦВО, основные усилия командования округа сосредоточены на поддержании высокой боевой готовности войск и их готовности к гарантированному выполнению задач в любых условиях обстановки. Особое внимание уделяется перевооружению на современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, обустройство объектов инфраструктуры, а также выполнению социальных гарантий перед военнослужащими.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная академия , Центральный военный округ
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