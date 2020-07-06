06.07.2020 (16:20)

Аэродромы ЗВО завершили приём самолетов и вертолётов морской авиации, прибывших для участия в Главном военно-морском параде

Аэродромы Ленинградской армии ВВС и ПВО завершили приём боевых самолетов и вертолётов морской авиации, осуществивших передислокацию для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге.

Более 60 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов рассредоточены на 4 аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.

Специалисты наземных служб провели обслуживание техники, экипажи приступили к предварительной подготовке по изучению маршрутов полётов, условий их совершения и метеорологических особенностях региона.

В составе парадного строя морской авиации будут представлены самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

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