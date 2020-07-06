06.07.2020 (16:17)

Артисты ЦДРА выступили с концертом на всеармейском этапе конкурса «Воин мира» в Екатеринбурге

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе выступили с концертом в ходе церемонии закрытия всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» в Екатеринбурге.

С концертной программой в Доме офицеров Центрального военного округа выступили Джульетта Минеева, Ирина Яргунина, Марьяна Чукова, Александр Шабалин, Александр Хамуев, Александр Нефедов, Елизавета Шишина, Алексей Зубарев.

В исполнении артистов прозвучали известные песни советских и российских композиторов: «Как жили мы, борясь», «Военные пилоты», «Полюбила я танкиста», «Мы раскрываем крылья» и другие. Все концертные номера вокалистов центрального учреждения культуры Минобороны России были встречены продолжительными аплодисментами зрителей.

Справочно:

Всеармейский этап конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» проходил в Екатеринбурге в рамках Армейских международных игр-2020. В этом году в конкурсе приняли участие 78 человек из 13 команд, победу одержала команда Западного военного округа, которая представит Россию на международном этапе «Воина мира» в Армении.

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