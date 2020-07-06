06.07.2020 (15:41)

Разведчики преодолели заминированное поле и отразили атаку противника на армейских играх в Новосибирске

В ходе проведения IV этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, военнослужащие 11 команд преодолели минно-взрывной участок и уничтожили силы условного противника в составе разведывательных групп.

По заданию разведчикам предстояло преодолеть участок длиной 25 м, на котором были заложены имитационные мины и растяжки с ручными гранатами. Для этого на препятствие первым выходил сапер, прокладывая безопасный путь остальным членам команды. При «подрыве» военнослужащий сходил с дистанции. После преодоления минно-взрывного участка разведчики в составе группы выполнили стрельбу по мишеням, расстояние до которых достигало 600 м, из автомата Калашникова (АК-74), ручного пулемета Калашникова (РПК-74), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ). Затем военнослужащим предстояло установить радиосвязь с командованием и доложить о выполнении задачи.

IV этап соревнований включал в себя также индивидуальную стрельбу из стрелкового оружия и метание ножей и саперных лопат. По итогам четырех прошедших этапов лидерство на всеармейском конкурсе сохранили разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Последним испытанием для участников армейских игр станет преодоление водной преграды на бронированных машинах пехоты (БМП) и выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи.

В конкурсе принимают участие более 150 военнослужащих от четырех округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флотов, военнослужащие Воздушно-десантных войск, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также команда Росгвардии.

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