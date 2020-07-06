06.07.2020 (15:38)

Ряды научных рот ВС РФ пополнят десять призывников из Новосибирской области

Десять юношей из Новосибирской области будут проходить военную службу в научных ротах Вооруженных Сил Российской Федерации. Отправка первых трех новобранцев состоялась со сборного пункта Военного комиссариата Новосибирской области сегодня. Еще семь человек отправятся на военную службу 8 июля.

Во время проведения мероприятия на сборном пункте соблюдались все установленные противоэпидемиологические требования.

Для службы в научных ротах отбираются наиболее одаренные выпускники высших учебных заведений. В этом году ряды научных рот пополнили студенты из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), Новосибирского государственного университета (НГУ).

В течение своей службы ребята будут заниматься научно-исследовательской работой в сфере информационной безопасности и информационно-телекоммуникационных систем, нанотехнологий, робототехники и других направлений.

С момента формирования научных рот для прохождения службы из Новосибирской области было отправлено 97 человек. Студенты-сибиряки показывают большие способности в научной деятельности, многие из них остаются служить по контракту и после прохождения срочной службы.

Научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач, размещаются на базе высших военно-учебных заведений Минобороны России и воинских частей, а также научно-исследовательских учреждений.

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