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06.07.2020 (15:29)

Миротворцы ЦВО с помощью комплекса «Борисоглебск» предотвратили нападение ударных беспилотников на учении под Самарой

Военнослужащие радиоэлектронной борьбы миротворческого соединения Центрального военного округа на учении с помощью радиоэлектронного комплекса «Борисоглебск-2» предотвратили нападение ударных беспилотников на командный пункт в Самарской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу, военнослужащие провели радиоразведку и обнаружили сигналы управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе 30 км. По ним были определены координаты беспилотников, которые двигались в направлении командного пункта, для нанесения воздушного удара. Применив автоматизированные станции помех комплекса «Борисоглебск-2», военнослужащие подавили каналы спутниковой связи, нарушили сигналы управления ударных беспилотников противника и полностью вывели их из строя.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи , Беспилотные летательные аппараты
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