06.07.2020 (15:22)

Музеи ЗВО приступили к работе с соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности

Сегодня 110 военных музеев в 26 регионах страны, где дислоцируются учреждения, соединения и воинские части Западного военного округа, приступили к работе с соблюдением всех необходимых норм противоэпидемиологической безопасности.

В музеях действуют противоэпидемиологические меры, включающие допуск по предварительным заявкам ограниченных групп экскурсантов, ношение медицинских масок и перчаток, термометрию, а также регулярную санитарную обработку помещений.

В Санкт-Петербургском гарнизоне приступили к работе более 20 музеев, включая филиал Центрального военно-морского музея на борту крейсера «Аврора», музей войск округа в Доме офицеров ЗВО, филиал парка «Патриот», единственный в России музей батискафов «Эра гидрокосмоса», музеи в воинских частях и военных вузах. Готовятся к открытию Военно-исторический музей артиллерии, войск связи и инженерных войск, Военно-медицинский музей Минобороны РФ.

В Москве заработали музеи гвардейской танковой армии, Кантемировской и Таманской дивизий, отдельного комендантского Преображенского полка, а также единственный в России музей салюта и фейерверков.

Также начали работу военные музеи Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО в Калининградском, Воронежском, Нижегородском, Белгородском, Курском гарнизонах и других регионах, Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице