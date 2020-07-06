06.07.2020 (13:31)

Масштабная конференция по развитию геоинформационного пространства пройдет на форуме «АРМИЯ-2020»

На полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет конференция, посвященная развитию единого геоинформационного пространства (ЕГИП) в Российской Федерации, а также за ее пределами. В ней примут участие более 100 ведущих специалистов научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, органов военного управления и предприятий промышленности.

Участники мероприятия изучат пути повышения эффективности средств, систем и комплексов автоматизированного управления войсками, вооружения и военной техники при применении ЕГИП. Повесткой мероприятия будут предусмотрены дискуссии по порядку создания единой системы обеспечения геопространственными данными органов государственной власти, экспертной оценке эффективности ее практического применения в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

В настоящее время в интересах Минобороны России организуется и проводится комплекс работ, направленный на создание ЕГИП Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом ЕГИП рассматривается как практическая реализация единого информационного пространства ВС РФ в части создания и функционирования эффективной системы геоинформационного обеспечения геопространственной информацией на основе современных информационных и телекоммуникационных средств и технологий, единой базы геопространственных данных, ее информационного и лингвистического обеспечения.

Результаты проведения военно-научной конференции планируется применить в ходе практической реализации задач по созданию и функционированию ЕГИП Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в качестве научно-технического задела для формирования ЕГИП в интересах обороны и безопасности РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума «АРМИЯ-2020» будут организованы в период с 23 по 29 августа 2020 г. на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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