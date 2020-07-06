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06.07.2020 (13:29)

Экипажи военно-транспортной авиации провели полеты с посадкой на грунтовую полосу

В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76мд выполнили полеты с отработкой одного из сложнейших элементов летной подготовки – посадкой на грунтовую взлетно-посадочную полосу.

Летчикам предстояло при заходе на посадку самостоятельно определять высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирать точку этого касания, учитывая вес своего самолета.

Экипажи ВТА тренируются в выполнении посадки на грунтовые аэродромы, травяные, а в зимнее время на заснеженные. Летчикам это необходимо для успешного выполнения задач не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети.

Учебно-тренировочные полеты проводились в дневное время, в них было задействовано около 10 самолетов ВТА Ил-76мд.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация , ВКС
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