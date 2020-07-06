06.07.2020 (13:18)

Творческая группа ЦОК ВКС выступила с концертом в парке «Патриот»

Творческая группа Центрального офицерского куба Воздушно-космических сил выступила в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» с концертом, посвященным открытию Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Нам очень трепетно и почетно выступать на столь важном мероприятии в честь открытия Главного храма ВС РФ. Мы надеемся, что это будет одной из наших постоянных площадок в рамках организации культурно-художественного обслуживания посетителей музеи?но-храмового комплекса», – сказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Владимир Лужбин.

Музыкальное выступление включало в себя песни советских и российских авторов, включая «Майский вальс» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Сергея Лашманова, «Синий платочек» в исполнении заслуженного работника культуры Московской области Елены Лазуткиной, «Севастополь» в исполнении автора и композитора Риммы Брыжахиной, «Салют Героям» в исполнении Елизаветы Жуковец, «Гляжу в озера синие» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Анастасии Карасевой, «Над Курганом» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Маргариты Князевой, «Лизавета» в исполнении Сергея Коткова, «Пилоты» в исполнении Анастасии Карасевой.

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