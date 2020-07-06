Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.07.2020 (13:18)

Творческая группа ЦОК ВКС выступила с концертом в парке «Патриот»

Творческая группа Центрального офицерского куба Воздушно-космических сил выступила в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» с концертом, посвященным открытию Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Нам очень трепетно и почетно выступать на столь важном мероприятии в честь открытия Главного храма ВС РФ. Мы надеемся, что это будет одной из наших постоянных площадок в рамках организации культурно-художественного обслуживания посетителей музеи?но-храмового комплекса», – сказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Владимир Лужбин.

Музыкальное выступление включало в себя песни советских и российских авторов, включая «Майский вальс» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Сергея Лашманова, «Синий платочек» в исполнении заслуженного работника культуры Московской области Елены Лазуткиной, «Севастополь» в исполнении автора и композитора Риммы Брыжахиной, «Салют Героям» в исполнении Елизаветы Жуковец, «Гляжу в озера синие» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Анастасии Карасевой, «Над Курганом» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Маргариты Князевой, «Лизавета» в исполнении Сергея Коткова, «Пилоты» в исполнении Анастасии Карасевой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертной программой в парке «Патриот»
Танкисты ЦВО - участники Всеармейского этапа «Танкового биатлона» посетили Главный Храм Вооруженных Сил
Концерт для жителей и гостей Хабаровска провел коллектив Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа
Творческая группа ЦОК ВКС представила программу «Салют Победы!» для участников парада на Красной площади

Метки:
Культура , Концерты , Парк Патриот , КВЦ Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false