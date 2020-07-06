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06.07.2020 (13:11)

В Калининградской области стартовал финальный этап конкурса «Морской десант-2020»

Сегодня на полигоне Балтийского флота Хмелевка проходит финальный этап всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

Более 200 морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища приступили к прохождению третьего этапа конкурса – «Эстафета». Именно после этого состязания будет определена лучшая команда – победитель всеармейского конкурса.

По условиям состязания, на третий этап привлекаются команды в полном составе. Участникам предстоит на боевых машинах преодолеть трассу с различными препятствиями длиной в около 4 километров, выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин, а также вплавь преодолеть дистанцию в 600 метров в акватории Балтийского моря.

Завтра, 7 июля, на полигоне Хмелевка пройдет торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей.

Всеармейский этап конкурса «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр - 2020 (АрМИ-2020) на полигоне Балтийского флота Хмелевка. Победители конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ , Морской десант
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