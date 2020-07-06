06.07.2020 (11:50)

Танкисты ЦВО под Оренбургом уничтожили бронетехнику противника в ходе учения

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Оренбургской области, уничтожили бронетехнику условного противника в ходе тактического учения на полигоне Тоцкий.

По замыслу практических действий, танкистам предстояло прорвать укрепленную оборону и поразить как живую силу, так и тяжелую бронетехнику. Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек сначала уничтожили танки и укрепленные объекты условного противника, которые располагались на дистанции стрельбы до 2 км, а затем огнем из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и ПКТ нанесли поражение живой силе и отразили налет беспилотной авиации. За основным розыгрышем учений наблюдал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, который инспектирует воинские части Поволжья.

В учении было задействовано более 600 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.

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