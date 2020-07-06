06.07.2020 (11:43)

В армейском корпусе Черноморского флота прошло учение по отражению нападения диверсантов

В подразделении армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в городе Симферополе.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата.

После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.

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