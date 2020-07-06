06.07.2020 (10:58)

Военнослужащие военной полиции осваивают контраварийную подготовку

В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенном в городе Владикавказ, в целях повышения профессионального мастерства водителей военной полиции Южного военного округа, началась подготовка по программе контраварийного вождения автомобилей.

За время подготовки военнослужащие изучат и на практических занятиях освоят такие элементы контраварийной подготовки, как технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, тактику безопасного управления автомобилем, использование средств радиосвязи и устройств для подачи специальных сигналов, практическая контраварийная подготовка.

Завершится обучение сдачей квалификационного экзамена. Военнослужащие успешно сдавшие экзамен, получат свидетельства о прохождении обучения по программе контраварийной подготовки.

В этом году 400 военнослужащих органов и подразделений военной полиции военных округов и частей непосредственного подчинения Главному управлению военной полиции Минобороны России пройдут контраварийную подготовку, что будет способствовать решению задач обеспечения безопасности дорожного движения.

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