Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.07.2020 (10:20)

Новобранцы из Сочи убыли в воинские части ЮВО для прохождения службы

В Сочи в рамках весеннего призыва 2020 года команда из 45 новобранцев, призванных сочинским военным комиссариатом, отправилась для прохождения службы в воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Торжественные проводы призывников прошли на призывном пункте военного комиссариата города Сочи. С напутственным словом выступили представители администрации муниципального образования, ветеранских организаций и казачества.

Молодое пополнение прибудет к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования новобранцы будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды и продовольственного пайка каждый призывник получил именную персональную и банковскую пластиковые карты.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года сочинский военный комиссариат направил на военную службу около 500 новобранцев.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 700 военнослужащих ЮВО пройдут обучение по добыче пресной воды в болоте и собиранию росы
Военнослужащие 58-й армии ЮВО в Чечне завершили конкурс по офицерскому троеборью
Более 800 военнослужащих ЮВО в Абхазии успешно сдали экзамены по боевои? подготовке
В Северной Осетии состоялась торжественная присяга молодого пополнения весеннего призыва

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false