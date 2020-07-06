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06.07.2020 (09:39)

Связисты ЮВО завершили окружной отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2020»

Связисты Южного военного округа (ЮВО) завершили третий отборочный этап конкурса полевой выучки «Уверенный приём-2020», который прошел на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии.

В конкурсе приняли участие более 150 человек и было задействовано около 30 единиц техники связи. Впервые в состязаниях приняли участие расчеты ремонтных мастерских связи ЮВО.

Команды воинских соединений округа сдали теоретическую часть на знание тактико-технических характеристик средств связи и восстановления связи в различных условиях и обстановке.

Выполнение практических упражнений развернулось на полигоне Шалхи, где команды выполняли задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи. Новым упражнением для команд стал ремонт средств связи в полевых условиях.

При помощи вводных условий судьи усложняли работу участникам. Командам приходилось отражать нападение на узел связи «диверсантов», применять средства общевойсковой защиты в условиях применения условным противником биологического оружия.

По окончании этапа среди победителей была сформирована команда, которая представит ЮВО на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Уверенный прием
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