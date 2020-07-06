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06.07.2020 (09:36)

С военнослужащими ЮВО в Северной Осетии началось двустороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой

В Северной Осетии на полигоне Тарское началось двустороннее тактическое учение батальонных тактических групп мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с боевой стрельбой.

Тактическое учение проходит с привлечением комплексов беспилотной авиации и вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС И ПВО ЮВО, также задействованы танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометы 2Б11.

В рамках учения две батальонные тактические группы с приданными подразделениями совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское, где в ходе розыгрыша тактических действий в обороне и наступлении будут действовать друг против друга.

При выполнении учебно-боевых задач широко применяется боевой опыт современных вооруженных конфликтов. Для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению, используются беспилотники.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимает участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Учения
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