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06.07.2020 (09:32)

Флотские связисты соревновались в скоростной передаче радиограмм с использованием азбуки Морзе

Специалисты узла связи Военно-Морского Флота в Краснодарском крае завершили первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием-2020».

Военнослужащие выполнили нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а именно – соревновались в скорости приема на слух, передаче радиограмм с использованием датчика кода Морзе и телеграфного ключа, знании радиокодов и радиосокращений.

Нормативы выполнялись в условиях, максимально приближенным к боевым, – применялись помехи в эфире, часть заданий предусматривала использование средств индивидуальной защиты.

Военнослужащие также испытали свои силы в прохождении этапов военизированной эстафеты на время, где продемонстрировали уровень физической подготовки и навыки сборки-разборки стрелкового оружия, сростки полевого кабеля, прохождения зараженного участка местности в общевойсковом защитном костюме.

По итогам первого этапа конкурса наибольшее количество баллов набрал начальник смены пункта связи мичман Алексей Батий, который со своим личным составом представит свою воинскую часть в следующем этапе – среди воинских частей Военно-Морского Флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Южный военный округ , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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