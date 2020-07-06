06.07.2020 (08:30)
Более 30 плановых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и эксплуатации военного автотранспорта проведено сотрудниками ВАИ
В ходе подготовительных мероприятий проведения Парада Победы в городе-герое Туле и мероприятий приведения в различные степени готовности воинских частей и подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, сотрудниками Тульской территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проведено более 30 плановых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и эксплуатации военного автотранспорта.
Сотрудниками Тульского территориального ВАИ осуществлялось сопровождение и обеспечение безопасности следования воинских колонн техники участвовавших в Параде Победы и праздничном салюте, регулирование движения в местах проведения торжественных мероприятий.
В рамках мероприятий приведения в различные степени готовности воинских частей и подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения были проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения при следовании воинских колонн в назначенные районы ожидания.