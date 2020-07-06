06.07.2020 (08:00)

На конкурсе «Полярная звезда» среди подразделений спецназа ВДВ впервые состоятся поединки по правилам Армейского рукопашного боя

Под Новороссийском в ходе Всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда», проводимого среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ), впервые состоятся поединки по правилам Армейского рукопашного боя (АРБ).

В рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020» ежегодный конкурс проводится во второй раз и впервые на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Впервые программу конкурса в этом году дополнили упражнением - «Ведение рукопашной схватки».

Во время проведения этапа конкурса, будут проводиться поединки по правилам военно-прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой».

По условиям конкурса от каждой команды примут участие два военнослужащих в сертифицированной экипировке, в весовых категориях до 75 кг и свыше 75 кг. Всего в рукопашных схватках сойдутся 12 военнослужащих из 6-ти команд.

Состав пар определится путем жеребьевки. Система проведения соревнований – с выбыванием после первого поражения («Олимпийская система») с проведением поединка за 3 место.

В целях исключения случаев преждевременного выбывания участников конкурса «Полярная звезда» по причине получения травм, упражнение «Ведение рукопашной схватки» будет выполняться в последний день проведения всего конкурса, в конце текущей недели.

Всего во Всеармейском этапе конкурса «Полярная звезда» принимают участие около 100 лучших военнослужащих подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск, представляющих десантно-штурмовые и воздушно-десантные соединения из Тулы, Иваново, Новороссийска, Пскова и Ульяновска, а также соединение специального назначения ВДВ из Подмосковья.

Участники, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду ВДВ, которая представит Вооруженные Силы России на международном этапе конкурса «АРМИ-2020» в Республике Беларусь.

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