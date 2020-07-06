06.07.2020 (07:45)

Первая отправка призывников авиационным транспортом состоялась на Урале

Первая отправка призывников авиационным транспортом к местам прохождения службы прошла в Свердловской области. Воинские команды были доставлены из своих регионов на аэродром в Свердловской области автомобильным транспортом, прошедшим специальную обработку. Юноши, призванные из Челябинской и Курганской областей, впервые в ходе текущего призыва отправлены к местам несения службы авиационным транспортом.

Более 150 уральских призывников отправились для прохождения службы в соединения и воинские части, дислоцированные на юге России, самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

Для недопущения коронавирусной инфекции военкомат предпринимает беспрецедентные меры. В воздушных судах, поездах и автобусах предварительно проводится дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Каждому выдаётся комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) призовут около 52 тысяч человек. Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации на территории ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

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