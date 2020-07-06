06.07.2020 (05:30)

Ракетчики уничтожили важные объекты вероятного противника ВВО в ходе учения в Бурятии

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) Искандер ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, уничтожили важнейшие опорные пункты условного противника, в ходе учения на полигоне Дивизионный.

Так, ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим объекты противоракетной обороны условного противника, а также командные пункты, расположенные на удалении до нескольких сотен километров.

Кроме того, расчеты ОТРК «Искандер» отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодоление зараженного участка местности, отражение условной ДРГ.

Механики-водители усовершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 в различных условиях местности, с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве.

Всего к учению было привлечено свыше 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

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