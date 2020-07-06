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06.07.2020 (04:50)

Штурмовики ВВО на полигонах Забайкалья и Приморья уничтожили наземные цели неуправляемыми ракетами

Одновременно на двух авиационных полигонах Восточного военного округа в Приморском и Забайкальском краях летчики штурмовой авиации округа уничтожили наземные цели.

В ходе мероприятий боевой подготовки летчики штурмовиков Су-25 и Су-25СМ «Грач» двух авиачастей ВВО, дислоцированных в Приморье и Забайкалье, выполнили  пуски   неуправляемых авиационных ракет класса «Воздух-поверхность» по целям, имитирующим командно-наблюдательные пункты, колонны легкобронированной техники и живую силу условного противника.

Помимо этого, пилоты отработали задачи по полетам в заданный район, выполнению парных полетов, бомбометанию с горизонтального полета, поражение наземных мишеней авиационными пушками.

В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летным составом двух штурмовых авиачастей округа выполнено более 30 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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