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06.07.2020 (04:40)

Новейшие станции радиоэлектронной борьбы «Поле-21м» Амурского объединения ВВО впервые проверены атакой дронов

Расчеты новейших комплексов радиоэлектронной борьбы «Поле-21м» и «Борисоглебск-2» проверены условными атаками с применением беспилотных летательных аппаратов. Учение состоялось в Амурской области рамках проверки дежурных групп РЭБ объединения, которые в начале года заступили на круглосуточную охрану ряда важных военных объектов. Проверка недавно поступившего комплекса «Поле-21м» в данном качестве ранее не осуществлялась.

Всего в ходе проверок было организованно около 10 воздушных налётов. Часть из них проводились одновременно несколькими БЛА с разных сторон. Для комплексной оценки возможностей нового подхода к охране воздушного пространства использовались БЛА военного назначения и нескольких модификаций дронов промышленного производства.

По результатам проверок все атаки были своевременно упреждены расчетами РЭБ станций комплексов «Поле-21м» «Борисоглебск-2».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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