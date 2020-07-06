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06.07.2020 (04:20)

Двухстороннее батальонное тактическое учение мотострелков ВВО стартовало в Забайкалье

На полигоне Восточного военного округа Цугол стартовало двухстороннее  тактическое учение (БТУ) с мотострелковыми и танковыми  подразделениями.

В мероприятии примут участие более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, ствольная артиллерия различного калибра, реактивные системы залпового огня «Град», техника связи пятого поколения, вертолёты Ми-24П, а также современные комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3».

С помощью БЛА будет выполнена разведка маршрутов передвижения условного противника. Кроме того, расчеты БЛА  осуществят передачу координат на пункт управления для корректировки огня артиллерии по групповым целям. 

Мотострелки поочередно отработают ведение наступления, мобильную оборону, переход в контратаку, а также разведывательно-ударные действия во взаимодействии с БЛА и  артиллерией.

Для огневого поражения условного противника будут применены Т-72Б3, БМП-2, 152-мм самоходные и буксируемые гаубицы «Акация», «МСТА-Б».

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, планируется использование значительного числа штатных имитаторов разрывов артиллерийских снарядов. Практические этапы учения пройдут, как в дневное, так и в ночное время.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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